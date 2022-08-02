Форвард Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть английский клуб до того, как манкунианцы проведут свой первый матч нового сезона в чемпионате страны, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Сообщается, что для 37-летнего нападающего было бы непривычно начать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом. В связи с этим, он хочет покинуть «красных дьяволов» до того, как клуб стартует в новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

Также сообщается, что агент Роналду Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными командами Европы, такими как мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария», «Барселона», «Наполи», лондонский «Челси», однако, до конкретных предложений дело не дошло.

Новый сезон АПЛ стартует для «МЮ» матчем с «Брайтоном». Встреча состоится 7 августа.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «красных дьяволов» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее легенда «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что Криштиану Роналду — не игрок для мюнхенского клуба.