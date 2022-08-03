Представители Швеции, Финляндии и Турции встретятся вновь для обсуждения заявки в НАТО

Швеция, Финляндия и Турция запланировали новые переговоры, чтобы обсудить ратификацию заявки северных стран на вступление в НАТО. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter сообщила министр иностранных дел королевства Анн Линде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вскоре у нас будет еще одна встреча", - сказала она.

В Швеции по-прежнему надеются на ратификацию заявки парламентом Турции. "Мы еще не назначили дату [новой встречи], но надеемся, что правительство Турции передаст парламенту ратификацию шведской и финской заявок. Сейчас у них перерыв, и они вернутся к работе только в октябре. Так что до этого с членством мало что может произойти", - продолжила Линде.