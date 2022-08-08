Жителей Швейцарии призвали запастись свечами и дровами перед зимой

Президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике (ElCom) Вернер Люгинбюль призвал сограждан запастись свечами и дровами перед зимой, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Он предупредил, что страну ожидает суровая зима. По его словам, не исключено отключение электроэнергии.

«Каждый должен подумать о том, что он будет делать в случае отключения электроэнергии на несколько часов», — сказал он. В связи с этим он указал, что в доме желательно наличие достаточного количества свечей. Кроме того, жители страны, у которых есть дровяная печь, «должны убедиться, что у них достаточно дров».

Глава ElCom также отметил, что Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа.

Ранее глава управления лесного фонда Молдавии Юлиан Мамай рассказал о том, что жители страны активно запасаются дровами, несмотря на рост цен на древесину на 10 процентов.