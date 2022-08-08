Европу обвинили в провоцировании энергокризиса в странах третьего мира

Европа ищет по всему миру замену российскому сжиженному природному газу (СПГ) и в результате забирает голубое топливо у стран третьего мира, передает Trend со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

По данным издания, европейцы создают конкуренцию на рынках СПГ и провоцируют проблемы с газом в странах третьего мира. Отмечается, что энергетические компании в развивающихся странах больше не в состоянии закупать газ по мировым ценам.

Вице-президент нефтегазовой компании Shell Стив Хилл назвал ситуацию с газом в Азии критической. Он заявил, что Европа выкачивает газ из остального мира и создает энергокризис в развивающихся странах. Например, Бангладеш уже обвинил Евросоюз в том, что он деньгами переманивает производителей СПГ на свою сторону и лишает голубого топлива миллионы людей в развивающихся странах.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что уже несколько лет в мире существует система «ценовой арбитраж», согласно которой поставщик СПГ продает газ тем странам, которые предлагают больше денег. По словам аналитика, если раньше цены на голубое топливо были выше в Азии, то сегодня стоимость газа в Европе обогнала цены в Азии.