Еврокомиссия предлагает два варианта потолка цен на российский газ

Еврокомиссия (ЕК) предлагает государствам - членам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, первый вариант предполагает либо введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо. В Брюсселе считают, что такие действия могут привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с "Газпромом" и "возможной эскалации геополитической напряженности".

Второй вариант подразумевает разделение стран ЕС на так называемые красную и зеленую зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа. В красной зоне цены могут быть ограничены, а в зеленой оставаться на достаточно высоком уровне, чтобы облегчить потоки газа в страны красной зоны. Данную меру, указывается в документе, будет сложно реализовать, она будет во многом зависеть от координации между странами ЕС.