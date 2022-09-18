Памятник Елизавете II может появиться на Трафальгарской площади в Лондоне

Конная статуя королевы Елизаветы II может появиться в центре Лондона, заняв один из четырех постаментов, установленных по углам Трафальгарской площади в начале 40-х годов XIX века. Как сообщает газета The Times, в настоящий момент члены британского кабмина обсуждают этот план с представителями Букингемского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас в Великобритании есть лишь одна ростовая статуя Елизаветы II, которая провела на троне 70 лет и 7 месяцев. Памятник установлен на территории Большого Виндзорского парка, расположенного к западу от Лондона, и был изготовлен 20 лет назад по случаю 50-летнего "золотого юбилея" правления королевы.