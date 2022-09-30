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Финляндия закрыла границу с Россией

Европа Материалы 30 сентября 2022 04:55 (UTC +04:00)
Финляндия закрыла границу с Россией

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Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу, 30 сентября, границу для российских туристов, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов.

Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий при принятии решений, которые относятся к международным отношения и безопасности.

Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию.

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