Финляндия закрыла границу с Россией

Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла в пятницу, 30 сентября, границу для российских туристов, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов.

Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий при принятии решений, которые относятся к международным отношения и безопасности.

Постановление распространяется как на приезжающих в Финляндию туристов, так и на транзит в другие страны через Финляндию.