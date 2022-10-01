Цена газа в Европе за сентябрь снизилась до около $1 884 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе по итогам сентября снизилась на 24% по отношению к показателю на конец августа, до около $1 884 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE об октябрьском и ноябрьском фьючерсах.

Одним из основных факторов снижения стало приближение запасов газа в европейских хранилищах к максимуму.

Если 31 августа фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $2 490 за 1 тыс. куб. м, то 30 сентября торги закрылись на уровне $1 884 - на 24% ниже по сравнению с показателем на конец лета. Если же рассматривать оплату в евро за МВт ч, то снижение составило 20%.

Средняя цена газа в Европе в сентябре составила около $2 093 за 1 тыс. куб. м, а в августе - $2 515.