В Болгарии началось голосование на досрочных выборах в парламент

Досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) начались в воскресенье в Болгарии, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В 07:00 по местному времени по всей стране открылись около 12 тыс. избирательных участков, на большинстве из которых голосование будет проводиться с использованием специализированных машин, еще 755 участков будут работать в 62 странах мира.

Право голоса имеют около 6,6 млн человек, однако ожидается, что в голосовании примет участие около 2,5 млн человек.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и шести коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 6,5 тыс. кандидатов.

За ходом выборов будут следить около 4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.