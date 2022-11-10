Макрон решил подготовить Францию к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон решил подготовить французов к возможной войне с помощью новой доктрины национальной стратегии. Об этом сообщает Le Figaro, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Документ продолжит доктрину, принятую в 2017 году. Он включит в себя десять целей страны для защиты национальных интересов, в том числе пункт о военной экономике. О «всеобщей милитаризации» в документе не говорится.

По информации газеты, французская армия должна будет «скорректировать слабые места», а власти Франции подготовиться «переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка». Среди целей также отмечается «европейская стратегическая автономия», пишет издание.