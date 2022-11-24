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Введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки

Европа Материалы 24 ноября 2022 02:09 (UTC +04:00)
Введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки

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Введение Евросоюзом потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет в среду Financial Times.

По данным газеты, трейдеры могут понести дополнительные убытки в $33 млрд, так как в случае введения потолка цен столкнутся с 80% ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.

«Ведущий биржевой оператор ICE предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе TTF энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей», — говорится в статье.

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