Введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки

Введение Евросоюзом потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет в среду Financial Times.

По данным газеты, трейдеры могут понести дополнительные убытки в $33 млрд, так как в случае введения потолка цен столкнутся с 80% ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.

«Ведущий биржевой оператор ICE предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе TTF энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей», — говорится в статье.