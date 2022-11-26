Правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ и электроэнергию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство утвердило пакет мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, назвав "хорошим" это решение кабмина ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Грядет снижение цен на газ, электроэнергию и центральное теплоснабжение, - сообщил Шольц на состоявшейся в пятницу в Берлине совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн. - Мы ограничиваем цены на энергию, чтобы граждане могли справиться с новыми ценами и проблемами". По его словам, правящая в ФРГ коалиция в течение последних недель интенсивно работала над данным вопросом и нашла приемлемое решение. "Правительство делает все, чтобы наша страна хорошо пережила зиму", - подчеркнул канцлер.

Принятые правительством меры должны быть одобрены Бундестагом (парламентом ФРГ) и Бундесратом (палатой представителей федеральных земель). Во вторник кабмин ФРГ принял решение, что меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, которые должны действовать с 1 марта, начнут действовать с января. Данные меры вводятся на срок до апреля 2024 года. Они обойдутся правительству ФРГ в €54 млрд.

Цены, как ожидается, будут ограничены для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт·ч в год. Стоимость газа для них будет установлена на уровне до 12 центов за кВт⋅ч, на электроэнергию - до 40 центов за кВт⋅ч. Для централизованного теплоснабжения цена будет ограничена до 9,5 цента за кВт⋅ч. С января также планируется снижение цен на газ для промышленности. Стоимость газа для компаний будет установлена на уровне до 7 центов за кВт⋅ч.