Президент Германии прокомментировал вылет немецкой сборной с ЧМ-2022

Президент Германии Франк‑Вальтер Штайнмайер на своей странице в социальных сетях поддержал национальную команду своей страны после вылета с чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Напомним, немцы обыграли Коста-Рику (4:2) в заключительном матче группового этапа, но не вышли из группы, так как сборная Испании потерпела поражение от Японии (1:2).

«Это был непростой чемпионат мира. Мы с большим удовольствием поддерживали вас. Теперь настало время сделать глубокий вдох и отдохнуть, чтобы вернуться со свежими силами и отправиться на следующий турнир. Желаю вам успехов», — написал Штайнмайер.

Немецкие футболисты заняли третье место в группе Е, имея в активе четыре очка. На одну строчку выше оказались испанские футболисты, которые также набрали четыре очка, но опередили Германию по разнице мячей. Возглавила группу сборная Японии, набравшая шесть очков. Коста-Рика заработала три балла и заняла последнее место.