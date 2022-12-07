ЕС обязует авиакомпании платить больше за углеродные выбросы

Евросоюз (ЕС) согласовал закон о повышении ответственности авиакомпаний за загрязнение окружающей среды, который увеличит плату перевозчиков за выбросы углерода. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, закон предусматривает постепенную отмену выдачи бесплатных углеродных квот авиакомпаниям к 2026 году, чтобы стимулировать сокращение выбросов. В настоящее время авиаперевозчики, осуществляющие рейсы в воздушном пространстве Евросоюза, обязаны приобретать подобные квоты на европейском углеродном рынке, однако большая их часть предоставляется бесплатно.

Ограниченное количество бесплатных квот будет по-прежнему предоставляться тем перевозчикам, которые используют экологически чистое авиационное топливо. Такое топливо существенно дороже ископаемого, например, керосина, поэтому разница в стоимости будет компенсироваться, уточняет агентство.

Действие закона будет распространяться только на рейсы внутри сообщества, однако после 2026 года может быть предложено ввести дополнительную плату за выбросы и для рейсов, отправляющихся за пределы ЕС. Евросоюз выступит с этой инициативой, если Система компенсации и сокращения выбросов углерода Международной организации гражданской авиации окажется недостаточно эффективной.

Все страны ЕС и Европарламент должны официально утвердить закон, прежде чем он вступит в силу.