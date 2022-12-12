Глава МИД Италии заявил, что соглашение по потолку цен на газ в ЕС почти достигнуто

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш министр [по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто] Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого", - приводит его слова в воскресенье агентство ANSA.

22 ноября Еврокомиссия предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м) на виртуальном хабе TTF. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, предлагаемая цифра может быть пересмотрена по итогам консультаций с членами сообщества. В Еврокомиссии пояснили, что инициатива предусматривает возможность экстренной отмены потолка цен на газ, если отраслевые регуляторы сочтут, что его сохранение может дестабилизировать рынки или привести к значительным проблемам с поставками.

Большинство заинтересованных стан, включая Италию, признали данное предложение неудовлетворительным и неэффективным. Позже Бельгия, Греция, Италия, Словения и Польша представили свое предложение об установлении потолка цен на уровне €160 за МВт·ч, который должен действовать постоянно. Венгрия со своей стороны заявляла, что не поддержит потолок цен на газ, который, по ее мнению, может подорвать поставки и снизить заинтересованность производителей газа в европейском рынке.