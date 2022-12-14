ЕЦБ намерен сократить покупку облигаций в 2023 году на €300 млрд

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует сократить в 2023 году покупку суверенных облигаций на €300 млрд с целью сдерживания инфляции. Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в четверг ЕЦБ представит планы по сокращению портфеля облигаций в размере €5 трлн и повышению базовых процентных ставок как минимум на 0,5 п. п., что "возложит большее бремя на частных инвесторов". Это происходит в условиях, когда страны еврозоны рассчитывают выпустить больше долговых обязательств, чтобы обеспечить защиту домохозяйств и предприятий от воздействия высоких цен на энергоносители.

Согласно информации швейцарской финансовой компании Pictet, ожидается, что в 2023 году сумма госдолга стран еврозоны увеличится с €1,1 трлн до €1,3 трлн.

"При слабых перспективах [экономического] роста, высоких [значениях] долга, а также растущих процентных ставках мы можем стать свидетелями очередного испытания европейской солидарности", - приводит газета слова главного экономиста германской страховой компании Allianz Людовика Субрана.

По оценкам европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в еврозоне замедлилась с 10,6% в октябре до 10% по итогам ноября.