Греция в 2023 году в госбюджете на оборону выделит €5,65 млрд

Греция выделяет на оборону в 2023 году €5,65 млрд, что на €740 млн меньше, чем в текущем году. Об этом сообщил министр национальной обороны Никос Панайотопулос в субботу во время обсуждения в парламенте государственного бюджета на следующий год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, греческое правительство, осознавая геополитические события и важность расходов на оборону из-за возникшей нестабильности в регионе, приступило к увеличению бюджета министерства с €3,35 млрд в 2020 году до €5,44 млрд в 2021 году и до €6,39 млрд в 2022 году, в основном за счет досрочной оплаты контрактов на приобретение у Франции трех фрегатов Belharra, а также 24 истребителей Rafale, которые Греция начала получать через год после подписания контракта. "В госбюджете на оборону в 2023 году выделяется €5,65 млрд", - сказал Панайотопулос, слова которого приводит газета Protothema.

В Грецию уже прибыли первые девять приобретенных у Франции многоцелевых истребителей Rafale. "Через несколько дней, до конца года или в начале следующего, мы получим еще 2 [истребителя], которые добавятся к имеющимся 9, и их станет 11. До августа следующего года у нас их будет 18, останется еще 6, и тогда мы получим все 24", - сообщил Панайотопулос.

По его словам, идет модернизация 83 истребителей F-16 до версии Viper. "Первые уже поставлены, а в следующем году темпы усилятся с поставкой по несколько самолетов каждый месяц. Кроме того, будут поставлены первые три противолодочных вертолета типа Romeoв конце 2023 года, которые усовершенствуют противолодочные возможности ВМФ", - сказал Панайотопулос.