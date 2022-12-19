В результате стрельбы в центре Афин погибли два человека

По меньшей мере двое человек погибли в результате стрельбы в воскресенье вечером в центре Афин, еще один ранен. Об этом сообщил греческий телеканал EPT1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в кафе на афинской площади Неа Смирни, на которой вечером было много гуляющих. Злоумышленник открыл огонь из пистолета по мужчине - албанцу по национальности, который скончался на месте. Ранения получили еще один мужчина, который скончался от ранений уже в больнице, а также 35-летняя женщина. У нее серьезные раны, однако ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшую доставили в больницу. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти выстрелов.

Телеканал сообщает, что, по словам полицейских, погибший албанец был связан с местным криминалом. Другой погибший и пострадавшая были просто посетителями кафе.

Новостной портал newsbomb.gr отмечает, что, скорее всего, причиной стрельбы стала криминальная разборка. Портал разместил видео, на котором видно, как одетый в черное мужчина открывает огонь в кафе и убегает. После выстрелов возникла паника на площади Неа Смирни, куда в местные кафе и таверны пришло много людей посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. Стрелявший скрылся. Полиция ведет поиск преступника.