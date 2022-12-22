BioNTech и Fosun передали Китаю 11 500 доз вакцины от коронавируса

Германская компания BioNTech и китайская фармацевтическая группа Shanghai Fosun Pharmaceutical поставили в Китай 11 500 доз вакцины против коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении BioNTech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"BioNTech SE совместно с Shanghai Fosun Pharmaceutical объявили, что предоставили около 11 500 доз вакцин против коронавируса на основе мРНК, которые прибыли на материковую часть Китая 21 декабря 2022 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что в комплект поставки входит как двухвалентная вакцина против COVID-19, адаптированная к омикрон-штамму, так и моновалентная вакцина против коронавирусной инфекции.

Ожидается, что препараты будут доступны в таких городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньян и Чэнду. Таким образом, BioNTech стала первой разрешенной в Китае западной вакциной против коронавируса.

16 марта 2020 г. компании BioNTech и Fosun Pharma объявили о стратегическом сотрудничестве по разработке и коммерциализации вакцин против коронавируса на основе мРНК.

21 декабря официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия отправила в Китай первую партию вакцины против коронавируса, разработанной компанией BioNTech, для первоначального введения немецким эмигрантам. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин подтвердила, что Пекин и Берлин достигли договоренности по поставкам в Китай вакцины от коронавируса немецкого производства для использования гражданами ФРГ, проживающими на территории КНР.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября, подавляющее большинство из них приходилось на бессимптомных носителей вируса. Правительство страны сперва усилило ограничительные меры по профилактике COVID-19. В конце ноября в ряде городов Китая прошли демонстрации против антиковидных мер. После протестов власти заявили о необходимости оптимизировать меры профилактики, а китайские СМИ начали публиковать информацию об относительной безвредности штамма "омикрон".