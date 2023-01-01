Альпинист погиб в горах Шотландии в результате схода лавины

Один мужчина погиб и еще один получил ранения в результате схода лавины на северной стене горного массива Бен-Невиса в Шотландии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает The Guardian.

Местной полиции стало известно о сходе лавины около 15:35 по местному времени, 30 декабря.

Команда спасателей и вертолет были отправлены на помощь.48-летний альпинист был объявлен мертвым на месте происшествия, а 40-летний спортсмен был доставлен в больницу Белфорда в Форт-Уильям.

Мужчины проехали со снежной массой около 600 метров во время ее срывы со склона.

Погодные условия создавали дополнительные сложности для спасательной операции.