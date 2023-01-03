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Цена газа в Европе превысила $890 за тысячу кубометров

Европа Материалы 3 января 2023 01:05 (UTC +04:00)
Цена газа в Европе превысила $890 за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе в ходе торгов поднялась на 5,9% и достигла отметки в $894,1 за тысячу кубометров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", говорится в данных лондонской биржи ICE.

По данным агентства, февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в начале торгов продавались по минимальному значению в $777,3 за тысячу кубометров (–8%), а при закрытии достигли показателя в $894,1 за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $844,3 за тысячу кубометров.

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