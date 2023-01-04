Британский премьер пообещал в 2023 году сократить инфляцию в стране вдвое

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал добиться того, чтобы в течение 2023 года инфляция в королевстве сократилась вдвое, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Обратившись в среду к британцам, он также обещал, что его правительство примет новые законы, которые позволят решить проблему нелегальных мигрантов, переправляющихся в Соединенное Королевство через Ла-Манш на надувных лодках.

"В первую очередь в этом году мы вдвое сократим инфляцию, чтобы снизить стоимость жизни и дать людям финансовую стабильность", - сказал Сунак. Согласно последним статистическим данным, по итогам ноября годовой уровень инфляции в королевстве составляет 10,7% - рекордный показатель почти за 40 лет.

Как заявил Сунак, правящая Консервативная партия сосредоточится также на развитии экономики, снижении национального долга, улучшении работы Национальной системы здравоохранения и внесет изменения в законодательство, "чтобы остановить лодки [с мигрантами] и гарантировать, что тех, кто въезжает в страну нелегально, будут задерживать и быстро выдворять". Эти пять целей он назвал первоочередными для своего кабинета.

"Это приоритетные вопросы для людей и для правительства. Мы либо сможем решить их, либо нет. Никаких фокусов, никакой двусмысленности. Обязательства можно либо выполнить, либо не выполнить. Либо мы сможем восстановить доверие к политике своими действиями, либо полностью его утратим. Поэтому я прошу вас судить нас не по тем усилиям, которые мы будем прикладывать, а по результатам, которые будут достигнуты" - заявил Сунак.