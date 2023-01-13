В Британии сообщили, что размер штрафов за неправильную парковку достиг $915 тыс. в день

Сотрудники городских советов Великобритании ежедневно выписывали штрафы за неправильную парковку автомобилей на сумму более £750 тыс. ($915 тыс.) в течение 2022 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу страховой компанией Churchill Motor Insurance, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, за отчетный период ежедневно штрафы получали в среднем почти 20 тыс. автомобилистов, что на 12% больше, чем годом ранее. Самым активным муниципальным советом в этом отношении стал Ислингтон, расположенный на севере Лондона. Там в день выписывалось более тысячи штрафов за неправильную парковку.

В целом доход местных советов за счет таких штрафных санкций составил чуть более £777 млн (почти $950 млн) в 2022 году. Это на £35 тыс. ($42 тыс.) больше, чем годом ранее. По оценке директора Королевского автомобильного клуба Стива Гудинга, в среднем в прошлом году водители получали штрафы каждые две секунды.

Размер штрафа за неправильную парковку достигает £130 ($160) в Лондоне и около £70 ($85) за пределами столицы. Обычно у водителя есть возможность получить скидку в размере 50% при оплате в первые две недели с момента нарушения.