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Нидерланды присоединятся к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot

Европа Материалы 18 января 2023 00:05 (UTC +04:00)
Нидерланды присоединятся к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot

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Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Об этом сообщил во вторник в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, открывая переговоры с президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по системам ПВО Patriot [для Украины], - сказал он. - Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это утром с [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем".

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