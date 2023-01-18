Нидерланды присоединятся к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot

Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Об этом сообщил во вторник в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, открывая переговоры с президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по системам ПВО Patriot [для Украины], - сказал он. - Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это утром с [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем".