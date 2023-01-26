Во Франции продолжаются забастовки против новой пенсионной реформы

В ряде регионов Франции продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах нескольких компаний, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru". Демонстранты выступают против повышения пенсионного возраста.

В нефтяной компании TotalEnergies заявили о 100% забастовщиков на складе во Фландрии.

Кроме того, на крупнейшем в Нормандии нефтяном заводе 80% сотрудников сообщили о своем участии в забастовке. Еще 60% работников биоперерабатывающего завода Ла Мед тоже стали участниками забастовки. На нефтеперерабатывающем заводе Donges 50% персонала вышли на забастовку, к ним присоединились 30% сотрудников нефтяного предприятия Grandpuits.