В Париже на протест против пенсионной реформы вышли 87 тыс. человек

Число участников прошедшей во вторник в Париже демонстрации против пенсионной реформы составило 87 тыс. Об этом сообщила во вторник газета Le Parisien со ссылкой на префектуру полиции столицы Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе первой массовой демонстрации профсоюзов, проведенной 19 января, на улицы Парижа вышли 80 тыс. человек. В то же время независимый мониторинговый центр Occurrence оценил число собравшихся во вторник в 55 тыс., тогда как во Всеобщей конфедерации труда (CGT), организовывавшей демонстрацию, сообщили об участии в марше 500 тыс. человек. 19 января они сообщали о 400 тыс. демонстрантов на улицах Парижа.

По данным CGT, сегодня на территории Франции в протестах приняли участие 2,8 млн человек, а 19 января - 2 млн. Власти пока не сообщали официальные итоги подсчета общего количества манифестантов. Известно, что крупные акции прошли в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.

В ходе парижской демонстрации, а также перед ее началом, по последним данным, задержали 30 человек. Тем не менее их число может увеличиться, поскольку более двух часов агрессивные участники шествия устраивали стычки с полицией, бросая в стражей порядка петарды и бутылки, а также поджигая мусорные баки. Полиция и жандармерия использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать хулиганов. В настоящее время акция подходит к концу, многие ее участники уже покинули площадь Вобан, которая стала конечной точкой маршрута манифестации.

Участники демонстраций, организованных крупнейшими профсоюзами, выступают против правительственных планов реформирования пенсионной системы страны. Одним из главных требований противников реформы является отказ властей от намерения повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет, также многие выступают против отмены специальных пенсионных режимов для ряда профессий, дающих дополнительные льготы. С понедельника законопроект, содержащий соответствующие изменения, обсуждается в Национальном собрании (нижней палате парламента).