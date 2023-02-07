Во Франции 11 тыс. стражей порядка будут следить за манифестациями 7 февраля

Одиннадцать тысяч полицейских и жандармов будут охранять порядок на манифестациях против пенсионной реформы, которые пройдут по всей Франции 7 февраля. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы гарантировать осуществление права на демонстрацию в безопасных условиях, 11 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы завтра по всей Франции, в том числе 4 тыс. - в Париже", - написал он в Twitter.

Массовые демонстрации на фоне забастовок в различных секторах экономики пройдут во Франции 7 февраля. Это уже будет третья по счету межпрофсоюзная массовая акция - первая состоялась 19 января. На манифестации 31 января, по данным МВД страны, вышли 1,2 млн человек.