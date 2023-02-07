Работники Zara и Pull&Bear в Испании планируют устроить стачку

Профсоюз "Генеральная конфедерация труда" призывает организовать 11 февраля забастовку сотрудников ряда магазинов испанской сети Inditex с требованием повышения заработной платы. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте профсоюзной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стачка может затронуть бренды Zara, Pull&Bear и Lefties. Как отмечается в документе, "Генеральная конфедерация труда" созывает "11 февраля государственную забастовку работников магазинов группы Inditex для повышения зарплаты и достойных условий труда".

В частности, профсоюз требует увеличить оплату на €500 для тех, кто работает от 15 до 40 часов в неделю. Для сотрудников магазинов, трудящихся менее 15 часов в неделю, организация хочет добиться повышения зарплаты на €250.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.