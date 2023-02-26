Террористы PПК/YPG финансируются в Швеции - разведслужба SEPO

Террористическая организация YPG (сирийское крыло PПК - прим. "Анадолу") финансируется в Швеции. Об этом сообщила на телеканале SVT представитель Шведского разведывательного управления (SEPO) Сюзанна Трехёрнинг, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По ее словам, на территории королевства на нужды террористов собирают значительные суммы. «Я не буду называть цифру, но могу заверить, что террористическая организация PПК обеспечила себе значительное финансирование в нашей стране», - сказала Трехёрнинг.

Представитель SEPO сообщила, что отдел по борьбе с терроризмом не прекращает работу, связанную с выявлением преступников.

Буквально на прошлой неделе был задержан гражданин, пытавшийся собирать «дань»​​​​​​​ для нужд террористической организации, констатировала представитель разведуправления.

Ранее, 29 января главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём сообщил, что террористов PПК финансируют организованные преступные группировки в Швеции.

«В отличие от Финляндии, большая часть финансовых ресурсов РКК находится в Швеции», - сказал переговорщик.