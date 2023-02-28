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Гендиректор Eni не исключил повышения цен на газ в Европе уже весной

Европа Материалы 28 февраля 2023 21:41 (UTC +04:00)
Гендиректор Eni не исключил повышения цен на газ в Европе уже весной

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Генеральный директор энергетической компании Eni Клаудио Дескальци не исключил повышения цен на газ в ЕС уже начиная с весны и предвидит, что Европе понадобится два-три года для того, чтобы полностью заменить российский газ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европе понадобятся два-три года, чтобы полностью заместить российский газ", - сказал он во вторник в интервью агентству Bloomberg. По его предположению, в 2023 году импорт газа из России в Европу будет на 60 млрд куб. м меньше, чем в 2022 году. "Но главное начнется в марте, когда надо будет найти газ для замещения российского, и хотя сейчас цены на газ снизились, они могут вновь подняться, как только Европа начнет вновь закупать газ для заполнения хранилищ", - приводятся слова главы Eni.

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