Цена газа в Европе за зиму упала втрое

Цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза, до около $515 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС, передает Trend. Одним из основных факторов такого снижения стала аномально теплая зима и высокая заполненность газовых хранилищ.

Если 30 ноября фьючерсы на газ торговались на уровне около $1 550 за 1 тыс. куб. м, то 28 февраля торги закрылись на уровне $515 - втрое ниже по сравнению с началом зимы. Самое сильное снижение наблюдалось 28 февраля, когда цена газа опускалась до $505 - впервые с конца августа 2021 года.

Средняя цена газа в Европе в декабре составила около $1 272 за 1 тыс. куб. м, в январе - $712, а в феврале - уже порядка $583. Стремительное снижение стоимости газа произошло благодаря очень теплой погоде в регионе в текущем отопительном сезоне. Также запасы в ПХГ ЕС находятся на историческом максимуме для данного времени года.