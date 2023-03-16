Банк Англии провел переговоры с международными партнерами по поводу Credit Suisse

Банк Англии провел экстренные переговоры с международными партнерами после того, как акции Credit Suisse рухнули в среду почти на 30%, посеяв панику в лондонском Сити. В ходе разговора было отмечено, что финансовые эксперты начали переоценку позитивных экономических прогнозов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.

По словам участников заседания, крах "системно значимого", встроенного в мировую финансовую систему банка может нанести удар по всей европейской финансовой системе. Аналитики сразу же поставили под сомнение оптимистичные заявления британского министра финансов Джереми Ханта, который выступил в парламенте с первым бюджетным посланием. По его словам, Соединенное Королевство избежит рецессии в 2023 году.

По данным издания, растущие опасения по поводу нового банковского кризиса побудили финансовых экспертов "начать переоценку прогнозов экономического роста", которые предсказывают снижение центробанками процентных ставок.

Случившееся обусловлено рядом обстоятельств. Экономисты обратили внимание на заявление Saudi National Bank, доля которого в Credit Suisse является самой крупной и достигает 9,8%, об абсолютном нежелании оказывать дополнительную поддержку швейцарскому банку, увеличивая свое участие в его капитале.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг на сайте Credit Suisse, банк решил занять у Национального банка Швейцарии (НБШ) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд), что позволит "поддержать основную деятельность и клиентов Credit Suisse".