Сунак объявил, что Великобритания присоединится к Транстихоокеанскому партнерству

Великобритания достигла договоренности о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Как объявил в пятницу глава британского правительства Риши Сунак, переговоры с другими членами торгового объединения заняли почти два года, все юридические процедуры, необходимые для завершения процесса, должны быть закончены в 2023 году, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Согласно оценкам правительства королевства, в долгосрочной перспективе крупная торговая сделка позволит экономике страны получать дополнительно £1,8 млрд ($2,2 млрд) в год. Объемы британского экспорта в страны ВПСТТП составляют свыше £60 млрд (почти $75 млрд) в год и должны вырасти благодаря новой договоренности.

"Став частью ВПСТТП, Соединенное Королевство находится в максимально выгодном положении в мировой экономике для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями для создания рабочих мест, обеспечения экономического роста и инноваций, - сказал Сунак, заявление которого было распространено премьерской канцелярией. - Присоедившись к торговому блоку, которым является ВПСТТП, Соединенное Королевство становится частью динамичной и растущей группы тихоокеанских экономик, первым новым членом [объединения с момента его создания] и первой европейской страной в его составе. Теперь британский бизнес будет иметь беспрецедентно свободный доступ к мировым рынкам: от Европы до южной части Тихоокеанского региона".

Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров заключили 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента Соединенных Штатов объявил об их выходе из соглашения. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве.