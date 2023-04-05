ЕС создаст "киберщит" за миллиард евро

БАКУ /Trend/ - Евросоюз в связи с резко возросшим в последнее время объемом кибератак намерен обзавестись "киберщитом" благодаря соответствующему проекту в более чем миллиард евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил французской газете Les Echos член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Наше стремление заключается в том, чтобы создать "европейский киберщит", который позволит гораздо лучше обнаруживать атаки в самом их начале", - сказал Бретон в интервью, опубликованном в среду.

По его словам, инвестиции достигнут "более 1 млрд евро, из которых две трети будут профинансированы Европейским союзом". Он пообещал представить 18 апреля законодательное предложение по новому европейскому регламенту Cyber Solidarity Act.

По случаю открывшегося в среду в Лилле международного форума по кибербезопасности Бретон объявил о строительстве, начиная с 2024 года, нескольких "центров по обеспечению безопасности" с целью усиления кибербезопасности государств-членов ЕС.