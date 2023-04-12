В Италии объявили ЧС в связи с миграционной проблемой

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов и затруднениями, которые испытывают южные регионы при их приеме. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что по данному решению предполагается выделение на полгода €5 млн. Оно было принято на заседании Совета министров по предложению министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи.

Агентство подчеркивает, что данное решение было принято в связи с увеличением миграционных потоков по средиземноморскому маршруту. По данным МВД Италии, с начала 2023 года по морю в страну прибыли свыше 30 тыс. мигрантов, это число более чем в 4 раза превышает показатель за первые месяцы 2022 года.