Инфляция в Великобритании сократилась до 10,1% в марте

Инфляция в Великобритании в марте снизилась до 10,1% в годовом исчислении, однако не так быстро, как прогнозировали эксперты. Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как замечает в связи с этим телеканал Sky News, несмотря на продемонстрированное снижение, динамика роста потребительских цен все равно оказалась выше психологически важной отметки в 10%. Большинство же экспертов прогнозировали снижение инфляции в марте на 9,8%.

Основным фактором уменьшения показателей стало снижение цен на топливо, которое подешевело в марте на 5,9%. Однако базовые продукты питания, такие как хлеб, молоко и яйца продолжили дорожать.

В феврале показатели инфляции неожиданно выросли до 10,4%. К концу года власти Соединенного Королевства намерены сократить рост цен до 2,9%.