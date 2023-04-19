Инфляция в Великобритании сократилась до 10,1% в марте

Инфляция в Великобритании в марте снизилась до 10,1% в годовом исчислении, однако не так быстро, как прогнозировали эксперты. Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как замечает в связи с этим телеканал Sky News, несмотря на продемонстрированное снижение, динамика роста потребительских цен все равно оказалась выше психологически важной отметки в 10%. Большинство же экспертов прогнозировали снижение инфляции в марте до 9,8%.

Основным фактором уменьшения показателей стало снижение цен на топливо, которое подешевело в марте на 5,9%. Однако базовые продукты питания, такие как хлеб, молоко и яйца, продолжили дорожать. По оценкам ONS, рост цен в сегменте продовольствия и безалкогольных напитков достиг 19,2% в годовом выражении.

Главный экономист ONS Грант Фитцнер, комментируя отчет, признал, что инфляция находится "на высоком уровне". Он добавил, что снижение цен на топливо "было частично сведено на нет стоимостью продовольствия, которое до сих пор сильно дорожает, а рост цен на хлеб и злаки бьет рекорды".

В феврале показатели инфляции неожиданно выросли до 10,4%. К концу года власти Соединенного Королевства намерены сократить рост цен до 2,9%. "Эти цифры с очевидностью подтверждают, почему мы обязаны продолжать наши усилия снижать инфляцию, чтобы мы могли уменьшить давление на семьи и бизнесменов", - заметил в связи с публикацией статистики министр финансов королевства Джереми Хант. Он выразил уверенность в том, что поставленная цель правительства сократить инфляцию как минимум в два раза в 2023 году будет достигнута.