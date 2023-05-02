Продовольствие в Британии подорожало в апреле на рекордные 15,7%

Цены на продукты питания в Великобритании в апреле выросли на 15,7% в годовом выражении, обновив антирекорд марта. Об этом говорится в индексе цен на продовольствие, распространенном во вторник Британским консорциумом розничной торговли совместно с компанией Nielsen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованной информации, темп продовольственной инфляции на 15% превысил мартовские показатели, а само значение стало самым большим с 2005 года, когда подобный показатель стал публиковаться. Отмечается, что активнее всего в апреле дорожали кофе и готовая еда. Одновременно, рост цен на свежие продукты ускорился до 17,8% с 17% в марте.

"Эффект домино от выросшей стоимости производства и упаковки означает, что готовая еда стала дороже, а цены на кофе также поднялись из-за более высокой стоимости кофейных зерен и меньших объемов экспорта со стороны основных стран-производителей", - прокомментировала данные исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Ее заявление приводит газета The Times.

При этом она выразила оптимизм, что в ближайшие месяцы цены на продовольствие могут пойти вниз на фоне снижения оптовых цен на некоторые продукты, в том числе на сливочное и растительное масла.

По официальным данным, в феврале инфляция в Великобритании составила 10,4% в годовом исчислении. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине.