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Макрон и Зеленский проведут встречу 15 мая

Европа Материалы 14 мая 2023 22:41 (UTC +04:00)
Макрон и Зеленский проведут встречу 15 мая

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Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже президента Украины Владимира Зеленского, который должен прибыть во Францию в воскресенье вечером. Об этом сообщает газета L'Opinion, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание не уточняет повестку встречи, отметив лишь, что после переговоров с украинским коллегой Макрон поедет в Версаль на конференцию Choose France по обеспечению финансовой привлекательности французских предприятий. Сам же Макрон в беседе с корреспондентами издания отказался подробно рассказывать о предстоящих переговорах.

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