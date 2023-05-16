Сунак перед саммите Совета Европы призвал к борьбе с нелегальной миграцией

Международное сообщество должно предпринимать более активные совместные действия по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака, распространенном в преддверии его участия в двухдневной встрече глав государств и правительств Совета Европы, которая открывается во вторник в Рейкьявике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно очевидно, что нынешняя международная система не работает, а наши сообщества и самые уязвимые люди в мире платят за это цену", - приводятся слова главы британского правительства в коммюнике, распространенном его канцелярией 15 мая. "Мы должны делать больше, чтобы сотрудничать, невзирая на границы и на юрисдикции, чтобы положить конец незаконной миграции и лодкам", - сказал премьер, имея в виду основной способ пересечения пролива Ла-Манш нелегалами, которые пытаются добраться до английских берегов.

В конце апреля Палата общин парламента Великобритании одобрила Билль о нелегальной миграции, который должен позволить властям высылать из страны лиц, въехавших незаконно и подавших прошение об убежище. Согласно официальной статистике британского МВД, число нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении пяти последних лет неуклонно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. Если в 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, то 2021 году - 28,5 тыс. человек незаконно попали в страну подобным образом, а в 2022 году - уже 45,7 тыс. По данным МВД королевства, содержание нелегалов в Великобритании сейчас обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,5 млн) в день.

Другой темой, которую Сунак намерен обсудить с коллегами в Исландии - поддержка Украины.