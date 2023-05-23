Голландские потребители потребовали компенсации от Google за нарушение конфиденциальности

Голландская ассоциация потребителей готовится подать иск к Google за массовые нарушения в области конфиденциальности пользователей. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, организация намерена подать в суд, если американская компания не прекратит эту деятельность и не выплатит компенсацию. Ранее ассоциация потребителей уже добилась успеха в аналогичном процессе в отношении Facebook.

"Google является доминирующей компанией в мире по сбору данных, - отметил представитель ассоциации Жерард Спиренбург. - Они собирают огромные объемы данных с помощью различных служб. Данные о местоположении позволяют компании получать информацию о том, где вы живете, где вы работаете, куда ваши дети ходят в школу. А также, например, посещали ли вы гей-бар или вечеринку. Это очень чувствительная информация".

Как считают в организации, Google использует различные техники, поэтому пользователи, часто сами того не осознавая и, соответственно, непреднамеренно, дают разрешение компании на сбор данных, а это противоречит закону.

На данном этапе Голландская ассоциация потребителей хочет начать переговоры с тем, чтобы Google выплатила компенсацию всем голландцам, пользующимся сервисами компании с 1 марта 2012 года. Если сторонам не удастся достичь договоренности, дело будет передано в суд.

В Google в свою очередь заявили, что со всей серьезностью относятся к жалобам на нарушения в области конфиденциальности пользователей и уже обращались в фонд, связанный с Голландской ассоциацией потребителей, за деталями, однако так и не получили ответа.