Сунак намерен добиться поддержки кандидатуры Уоллеса в качестве нового генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попытается убедить президента США Джо Байдена поддержать назначение министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, передает Trend.

Согласно информации от издания The Sun, премьер-министр активизирует кампанию во время переговоров с президентом США, которые запланированы на эту неделю в Вашингтоне.

Если Бен Уоллес будет избран новым главой альянса, это станет историческим событием, так как он будет первым британцем на этой должности за последние два десятилетия, указывает The Sun.