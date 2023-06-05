UBS планирует завершить сделку по поглощению Credit Suisse

Крупнейший швейцарский банк UBS планирует завершить поглощение банка Credit Suisse к 12 июня, сообщает Trend.

Согласно заявлению компании, завершение сделки будет зависеть от того, будет ли регистрационное заявление на акции признано действительным Комиссией по ценным бумагам и биржам США. UBS также оставляет за собой право выполнить или отказаться от оставшихся нераскрытых условий сделки.

По условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акций, которыми они владеют. В результате поглощения, баланс UBS увеличится до $1,6 трлн.

Некоторые страны уже столкнулись с кризисом в банковской системе. Национальный банк Швейцарии объявил 19 марта о намерении UBS приобрести Credit Suisse, который оказался в финансовых трудностях из-за оттока клиентов. Также 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве Silicon Valley Bank, шестнадцатого по величине банка в США. Это стало крупнейшим банкротством в США с момента финансового кризиса 2008 года.