Евросоюз поможет Коста-Рике в борьбе с наркоторговлей

БАКУ /Trend/ - Евросоюз окажет помощь властям Коста-Рики в борьбе с торговлей наркотиками, что может поспособствовать и снижению наркотрафика в Европе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Еuronews.

В Коста-Рике обострилась ситуация с наркоторговлей. Власти этой центрально-американской страны обратились к ЕС с просьбой об оказании помощи. Кокаин и фентанил заполонили окраины столицы страны Сан-Хосе и других городов.

В прошлом году из-за войн за территории между местными бандами число убийств в Коста-Рике выросло на 40%, достигнув максимального уровня. После того как 70 лет назад в стране была упразднена армия, у властей практически нет средств, чтобы справиться с волной насилия.

Коста-Рика и ЕС намерены более тесно сотрудничать в вопросах безопасности. Возможно, это позволит сократить и небывалые объемы наркотрафика в Европе.