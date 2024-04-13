Еще одна страна призвала своих граждан воздержаться от поездок в Иран

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Австрии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Иран, а тех из них, кто там находится, покинуть страну.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Было отмечено, что в связи с текущей напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни ожидается повышение уровня опасности.

По этой причине австрийские авиакомпании отменили рейсы в Тегеран до 18 апреля.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан покинуть Иран. Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан воздержаться от поездок в Иран, Израиль и Ливан в связи с угрозой обострения ситуации на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел Словении также рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Иран.

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