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Британия перебросила истребители с целью перехвата иранских беспилотников

Европа Материалы 14 апреля 2024 03:19 (UTC +04:00)
Британия перебросила истребители с целью перехвата иранских беспилотников

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В свете атаки Ирана на Израиль, Великобритания решила перебросить дополнительное количество истребителей королевских ВВС на Ближний Восток, чтобы быть готовой к перехвату ракет и беспилотников.

Как передает Trend, об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

В заявлении отмечается, что в рамках операции Shader, направленной на борьбу с группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии, были переброшены дополнительные самолеты королевских ВВС и самолеты-дозаправщики. При этом указывается, что эти британские самолеты готовы перехватывать любые воздушные атаки в пределах зоны действия своих миссий при необходимости.

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