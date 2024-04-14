Британия перебросила истребители с целью перехвата иранских беспилотников

БАКУ /Trend/ - В свете атаки Ирана на Израиль, Великобритания решила перебросить дополнительное количество истребителей королевских ВВС на Ближний Восток, чтобы быть готовой к перехвату ракет и беспилотников.

Как передает Trend, об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

В заявлении отмечается, что в рамках операции Shader, направленной на борьбу с группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии, были переброшены дополнительные самолеты королевских ВВС и самолеты-дозаправщики. При этом указывается, что эти британские самолеты готовы перехватывать любые воздушные атаки в пределах зоны действия своих миссий при необходимости.