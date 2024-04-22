Министры иностранных дел стран ЕС обсудят военную помощь Украине

БАКУ /Trend/ - Совет ЕС по международным отношениям, который соберется в Люксембурге, обсудит военную помощь Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Судане.

Как передает Trend, перед дискуссией по Украине, в которой примут участие министры иностранных дел и министры обороны Евросоюза, присоединятся по видеосвязи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны страны Рустем Умеров.

"Ожидается, что в ходе следующих внутренних обсуждений министры ЕС обменяются мнениями о военной поддержке ЕС Украины, уделив особое внимание наиболее важным и неотложным приоритетам, а именно боеприпасам и системам ПВО", - говорится в материалах заседаниях.