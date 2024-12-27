Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию авиакатастрофы в Актау - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию причин крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Крушение самолета Azerbaijan Airlines — ужасающее событие. Мы выражаем соболезнования Азербайджану. Примечательно, что российские СМИ исказили информацию о причине катастрофы. Россия принудила поврежденный самолет пересечь море, вероятно, с целью скрыть доказательства своего преступления», - пишет он.

Сибига отмечает, что "фотографии и видео с борта самолета и после аварии — это неопровержимые доказательства (российской системы противовоздушной обороны)".

«Мы призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы виновные понесли ответственность. Мы не должны позволить России лгать, избегать ответственности или перекладывать вину», - говорится в публикации главы МИД Украины.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.