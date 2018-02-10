Израиль опроверг данные, что сирийские ПВО сбили больше одного самолета

Израильские военные отрицают, что силам ПВО Сирии удалось подбить более одного самолета, участвовавшего в утреннем авианалете, сообщает РИА Новости.

Армия подтверждает только, что после обстрела с земли разбился истребитель-бомбардировщик F-16I, оба члена его экипажа благополучно катапультировались над своей территорией.

"Это неправда", — сказал РИА Новости один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, комментируя сирийские сообщения о больших потерях с израильской стороны.

Военные не уточняют, что послужило причиной крушения самолета — поражение огнем с земли или техническая неисправность. В "израильской" модификации F-16I американский истребитель-бомбардировщик имеет экипаж из двух человек.

Целью авиаударов в Сирии, согласно заявлению израильской армии, стали иранский пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был утром сбит в воздушном пространстве еврейского государства.

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