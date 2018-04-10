Израиль увеличил зону рыбной ловли у побережья сектора Газы

10 апреля 2018 20:28 (UTC+04:00)

Зона рыбной ловли у южного побережья сектора Газы увеличена с шести морских миль до девяти морских миль. Решение носит сезонный характер: оно вступит в силу 10 апреля и будет действовать в течение трех месяцев, передает Newsru.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что решение было принято накануне начала сезона рыбной ловли координатором действий правительства в Иудее и Самарии генерал-майором Йоавом Мордехаем совместно с командующим ВМС вице-адмиралом Эли Шарвитом, командующим Южным военным округом генерал-майором Эялем Замиром.

В сообщении подчеркивается, что это решение принято с тем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газы. Увеличение зоны рыбной ловли обеспечит работой сотни жителей сектора.

По данным ЦАХАЛа, в 2017 году рыбаки сектора Газы продали около 62 тонн рыбы.

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